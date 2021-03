Ploegleider supertevreden over Tim Wellens: "Dat valt niet op bij het brede publiek"

Tim Wellens pakte in de Tirreno-Adriatico de zevende plaats in het eindklassement. Een knappe prestatie die de ploegleiding enorm smaakte.

Bij Lotto Soudal zijn ze uitermate blij met de prestaties van Tim Wellens in de Tirreno-Adriatico. “Ik heb Tim nooit beter weten presteren”, zegt ploegleider Marc Wauters aan HLN. “Alleen wordt zijn prestatie overschaduwd door de uitschieters die collega's als Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe en Pogacar tentoonspreiden.”

Al wordt dat volgens Wauters niet opgemerkt door het grote publiek. “Die klasseflitsen, dat willen de mensen zien. Hoe een bepaalde renner met de tegenstand speelt, dat blijft bij. Een zevende plaats in het eindklassement valt niet op bij het brede publiek. In mijn ogen is dat echter een wereldprestatie. Tim houdt Tourwinnaars als Nibali en Thomas achter zich. En kleppers als Bardet, Nibali, Yates, Quintana en Fuglsang. Ga er maar aan staan.”

Ook coach Paul Van Den Bosch deelt die mening. “Wanneer het uitdraait op een uitputtingsslag komt Tim automatisch bovendrijven. Vandaar dat ik er rotsvast in geloof dat hij met zijn huidige vorm met al die geweldenaars mee over de Poggio kan. Indien hij goed gepositioneerd die klim kan aanvatten”, besluit Van Den Bosch.