Robeet geniet van zijn overwinning in Nokere Koerse: "Het is eens iets anders"

Ludovic Robeet was in Nokere Koerse de sprintersploegen te slim af. Op net geen twee kilometer van het einde liet hij zijn medevluchter het nakijken.

Een glunderende Ludovic Robeet was het, net na zijn zege in Nokere Koerse. "Winnen is winnen", reageerde Ludovic Robeet voor de camera van Sporza.

"Normaal moet ik altijd werken voor onze sprinter en kom ik nooit in aanmerking voor de overwinning. Ik ben blij. Het is eens iets anders. In de laatste ronde had ik nog een heel goed gevoel. Ik moest dus wel iets ondernemen."

In het absolute slot reed hij weg van Damien Gaudin. "Ik zat nog vrij gemakkelijk in zijn wiel en ik wist dat ik alleen kon finishen. Uiteraard deden mijn benen pijn op Nokereberg, maar dat is normaal, hé? Dit is ook mijn type weer en onze ploeg draait goed."