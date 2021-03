🎥 Froome traint aan zijde van Ben Hermans en merkt enorm verschil op in de koers: "Koersen op hoger niveau"

Chris Froome is nog steeds hard aan het werken om beter te worden. Dit jaar is Ben Hermans één van zijn ploegmaats bij Israel Start-Up Nation. Samen zijn ze op hoogtestage in Tenerife en daar moeten ze later in het seizoen de vruchten van plukken.

Froome heeft ook het verloop van de wedstrijden al in de gaten gehouden en komt tot een opmerkelijke vaststelling. "Op basis van de koersen lijkt het erop dat iedereen al vroeg in vorm is. Die koersen uit het seizoensbegin zijn niet wat ze vroeger waren", stelt Froome. Wat bedoelt hij daarmee? "Vroeger zou je die gebruiken als opbouw naar de grotere koersen. Nu zien we koersen op een veel hoger niveau. Een bewijs is ook dat er hier renners zijn die op hoogte trainen om klaar te geraken", verwijst Froome naar zijn stageplek Tenerife. Daar vertoeft hij zelf dus ook weer, met een kleine delegatie van de ploeg. "We zijn hier met een paar man. Ikzelf, Cataford en Ben Hermans en een paar stafleden om ons te helpen. Het is een groot trainingsblok voor ons, we krijgen de nodige kilometers in de benen."