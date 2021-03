Cancellara ziet geen 'Grote Drie' maar wel de 'Beste Twee': "Zij kunnen nog groeien als persoonlijkheid"

Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert, ze worden de 'Grote Drie' genoemd. Fabian Cancellara ziet het nog iets anders: hij plaatst Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog boven Julian Alaphilippe. Voor Milaan-Sanremo dicht de Zwitser Van Aert de beste kaarten toe.

In een gesprek met HLN nuanceert Cancellara dus de verhalen over de 'Grote Drie'. "Ik zie nu meer een duel tussen 'de beste twee'. Ik heb het grootste respect voor Julian en wat hij al bereikt heeft, maar hij is een ander type renner. Van der Poel en Van Aert springen er nu bovenuit. Zij doen de koers daveren. Wout en Mathieu zijn nu ook mentaal erg sterk. Als ze gaan, kan je ze bijna onmogelijk inhalen."

Wie is zaterdag de favoriet in Milaan-Sanremo? "In mijn ogen heeft Wout de beste troeven. Hij heeft niks te verliezen." Met Van der Poel dan als zijn belangrijkste rivaal. "Ze kunnen een beetje doen wat ze willen: bergop, bergaf, vlak, aanvallen, solo gaan en dan is er nog die gekke sprint na 300 kilometer."

De toprenners uit het verleden zouden nu ook goed zijn

Is wat zij doen nog straffer dan de generatie Boonen-Cancellara? "Boonen en ik waren de besten in ons decennium, nu is het tijdperk van Van der Poel en Van Aert. Je kan niet zeggen dat ze beter zijn dan wij. De toprenners uit het verleden zouden nu ook goed zijn."

Van der Poel en Van Aert kunnen nog verbeteren door levenservaring op te doen, denkt Cancellara. "Zij kunnen nog groeien als persoonlijkheid. Mathieu toont al grote sterktes, maar hij is nog niet gehuwd en is nog geen vader. Wout is al wat ouder, heeft al een vrouw en een kind. Een familie kan invloed hebben, we hebben dat gezien bij Peter Sagan. Wout en Mathieu kunnen nog aan maturiteit winnen."