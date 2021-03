De Wolf onder de indruk van de waarden van Van Aert: "Dan rijdt die een tijdrit.... Ik dacht dat ik het allemaal gezien had"

De mogelijkheden van Wout van Aert lijken wel eindeloos, als je ziet op welke verschillende terreinen hij allemaal top is. Dat heeft ook zwaar indruk gemaakt op Dirk De Wolf, die woensdag in 'Extra Time Koers' zat. De Wolf had zijn huiswerk gemaakt.

De Wolf haalde onder meer de klim naar Prati di Tivo aan. "Hij heeft twee derde van die klim op kop gereden. Constant 450 à 500 Watt, wat hij in de tijdrit ook deed." Om dat te kunnen, daar is hij ook voor op hoogtestage gegaan naar Tenerife. "Ik ken Tenerife van binnen en van buiten, ik ga er veel fietsen. Ik zeg tegen veel jongens: ga daar trainen, maar voor een klassieke coureur is het te lastig. Hij is geen klassiek renner."

De Wolf volgt Van Aert op Strave: de waarden die hij daar op training in Tenerife laat noteren, doen hem duizelen. De Wolf overloopt nog eens het lijstje verwezenlijkingen van Van Aert in de Tirreno. "Hij wint de eerste dag de sprint, rijdt de andere ritten altijd in de drie eersten, rijdt die col op en er is er maar één beter dan hem, heeft een recuperatiedag en dan rijdt die een tijdrit... Ik dacht dat ik het allemaal gezien had."

Het valt niet te onderschatten hoe straf dat was. "Hij is twaalf seconden sneller dan Ganna, hij ademt drie keer, zet hem wat op de rollen, Wesley Theunis geeft hem een drinkbus. Voila, dat was het: 54,5 kilometer per uur en 500 Watt gemiddeld."