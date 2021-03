Mooie woorden van Philippe Gilbert voor Wout van Aert: "Hij is zeer getalenteerd en ik zie hem graag racen"

Zaterdag staat met Milaan-San Remo een wielermonument op het programma. Uiteraard wordt er gekeken naar de grote drie (Alaphilippe, van Aert en van der Poel), maar er zijn kapers op de kust.

Eén van de renners die een gooi naar de zege wil doen, is Philippe Gilbert. Onze landgenoot begint aan zijn zeventiende Milaan-San Remo, maar gaat er op zoek naar zijn eerste overwinning. Hij eindigde wel al vijf keer in de top 10.

Gilbert is één van de kanshebbers, maar uiteraard wordt er vooral gekeken naar Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Philippe Gilbert had op de persconferentie van vandaag alvast lovende woorden voor Wout van Aert.

"Wout van Aert is een grote kampioen. Ik heb veel respect voor hem. Hij is een harde werker. Zijn resultaten komen niet uit het niets. Je zag zijn trainingen en als je zo werkt, boek je resultaten. Hij is zeer getalenteerd en ik zie hem graag racen", aldus de lovende woorden van Philippe Gilbert voor Woit van Aert.