Ook Campenaerts gaat Milaan-Sanremo rijden: zijn ploeg trekt vooral kaart van Europese kampioen

Campenaerts toonde zich dit jaar al in een hoop wedstrijden waar ze hem anders niet zien. Sanremo is geen uitzondering, de trend zet zich dus gewoon voort. La Primavera is een koers die Campenaerts steevast overslaat, maar dit jaar dus niet.

Dat maakt onderdeel uit van de knop die Campenaerts heeft omgedraaid en zijn omschakeling van tijdrijder naar meer allround wegrenner. Campenaerts reed dit jaar al vier eendagskoersen, drie in eigen land. Daar komt nu de klassieker Milaan-Sanremo bij. Nog in de selectie bij Qhubeka ASSOS: Giacomo Nizzolo, Simon Clarke, Michael Gogl, Bert-Jan Lindeman, Emil Vinjebo, Lukasz Wisniowski. Nizzolo, de nummer vijf in Sanremo in de editie van 2020, is als sprinter en als Europese kampioen de kopman van de ploeg. REALISTISCHE NIZZOLO Bij Qhubeka mikken ze dus op een massasprint. "Vorig jaar startte ik voor het eerst in Milaan met een perfecte conditie", zegt Nizzolo. "De droom is natuurlijk altijd om te winnen. Realistisch gezien, als de koers goed uitdraait voor de sprinters, geloof ik dat ik mee kan doen voor een goede uitslag."