Renner van Deceuninck-Quick.Step moet onder het mes na val in Nokere Koerse

Nokere Koerse was in 2021 niet de editie van Deceuninck-Quick.Step. Mark Cavendish kwam in de slotkilometers ten val. De Brit kon de wedstrijd wel nog uitrijden. Erger was het gesteld met een ploegmaat van hem die eveneens ten val kwam, Jannik Steimle.

Steimle bereikte in tegenstelling tot Cavendish de finish in Nokere niet. Na zijn valpartij is Steimle naar het ziekenhuis gebracht voor een gedetailleerd onderzoek. Daar werd al snel een ontwrichting aan zijn rechterschouder vastgesteld. Een operatie is noodzakelijk om dit euvel te verhelpen. RIBBREUK Dat is overigens ook niet het enige dat zijn tijd nodig zal hebben om te herstellen. Jannik Steimle heeft ook een gebroken rib, een kleine klaplong en hersenschuddingen opgelopen. De CT-scan bracht wel geen ernstig hersenletsel aan het licht. Sowieso moest Steimle ook een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Nokere Koerse was nog maar de vijfde koers van het seizoen voor de 24-jarige Duitser.