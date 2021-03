UAE-Team Emirates zakt met drie kopmannen af naar Milaan-San Remo

Er zijn verschillende opties voor UAE-Team Emirates in Milaan-San Remo. Als het op een sprint zou eindigen rekent de wielerformatie op enkele topsprinters zoals de Colombiaan Fernando Gaviria en de Noor Alexander Kristoff.

Toch is er ook in een aanval iets mogelijk voor de wielerploeg, want de Italianen Matteo Trentin en Davide Formolo zijn geselecteerd. Daarnaast zijn ook Maximiliano Richeze, Alessandro Covi en Sven Erik Bystrøm van de partij.

The time is fast approaching for the first Monument of the season, here's our lineup for #MilanoSanremo 🇮🇹 on Saturday:@sebystrom 🇳🇴@AlessandroCovi 🇮🇹@davideformolo 🇮🇹@FndoGaviria 🇨🇴@Kristoff87 🇳🇴@MaxRicheze 🇦🇷@MATTEOTRENTIN 🇮🇹#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/L1tHWkmgi3