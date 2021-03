Van der Poel wil Sanremo winnen maar type wedstrijd kan matig boeien: "Wout heeft voordeel dat hij al gewonnen heeft"

Milaan-Sanremo kan wel eens de volgende triomf voor Mathieu van der Poel worden, na eerdere winst in de Strade Bianche en een sterke Tirreno. Uiteraard gaat Van der Poel voor winst, vooral vanwege de historie van de wedstrijd dan. Niet omdat het een koers is die 'm echt kan boeien.

Als Mathieu van der Poel zaterdag in Sanremo wint, is dat zestig jaar na de zege van zijn grootvader Raymond Poulidor. Zou dat bij hem speciale emoties met zich meebrengen? "Niet echt. Het zou een cool verhaal zijn. Gewoon winnen is al voldoende. Het geeft geen extra motivatie dat het zestig jaar na mijn grootvader zou zijn. Ik ken het verhaal wel, ik heb het zien passeren."

DE STERKSTE WINT

De grote concurrent van Van der Poel zal ook deze keer Wout van Aert heten. "Wout heeft het voordeel dat hij al gewonnen heeft. Dat maakt het voor hem wat gemakkelijker. Het is voor mij een vrij nieuwe koers." Van der Poel nam vorig jaar voor het eerst deel. "Het is wel een koers waarin de sterkste meestal wint."

Klopt dat wel? Want vaak wordt van Milaan-Sanremo gezegd dat het de moeilijkste koers is om te winnen. "Het is een moeilijke koers om te winnen omdat je niet op veel plaatsen het verchil kan maken. Meestal is het wachten tot de Poggio, omdat het tussen de Cipressa en de Poggio heel snel gaat. Na 320 kilometer is het wel eerder de sterkste die zal winnen en niet noodzakelijk de snelste."

MET KLEINE GROEP OVER CIPRESSA DROOMSCENARIO

Is er een ander scenario mogelijk dan te wachten tot de Poggio? "Het zou tof zijn om met een beperkte groep over de Cipressa te geraken. Ik weet niet of je veel mensen meekrijgt als je daar aanvalt. Omdat het nadien heel snel gaat is het peloton daar in het voordeel."

Het is een Monument, het is een grote wedstrijd. Maar vind Van der Poel het ook een leuke wedstrijd? "Niet perse. Het is een gesloten wedstrijd. De eerste 150-200 kilometer is het proberen om niet in slaap te vallen. Dat is niet mijn favoriete koersstijl."