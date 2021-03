Nog meer besmette stafleden: Alpecin-Fenix zegt bijgevolg af voor Ronde van Catalonië

Alpecin-Fenix zit inmiddels aan drie positieve coronagevallen in zijn staff. Om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en de gezondheidsprotocollen te volgen, werd dus besloten om toch niet deel te nemen aan de Ronde van Catalonië. "De ploeg en de koersorganisator hebben de UCI verwittigd voorafgaand aan het nemen van deze beslissing", klinkt het in een mededeling.

Alle stafleden die voorzien waren om de reis naar Catalonië te maken gaan nu in quarantaine. Het was niet mogelijk om die hele staff zomaar te vervangen, wat deelname aan de honderdste editie van de rittenkoers uitsloot.

No #VoltaCatalunya100 for our team, sadly. We hope to see you next year, @VoltaCatalunya! pic.twitter.com/TAPHzExlA4