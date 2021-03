OFFICIEEL: Jumbo-Visma bindt sterke klimmer drie jaar langer aan zich

Goed nieuws bij Jumbo-Visma, waar ook de kopmannen voor het rondewerk blij mee zullen zijn. Zij zullen kunnen blijven rekenen op de diensten van Sepp Kuss, de Amerikaan die in de bergen al meermaals imponeerde. Kuss heeft zijn contract verlengd.

Tijdens een chatsessie met fans en wielerliefhebbers kondigde Kuss aan een nieuw contract van drie jaar te hebben getekend. Dat wil zeggen dat Kuss zeker tot eind 2024 bij Jumbo-Visma gaat rijden. De ploeg noemt hem 'één van de beste klimmers in het peloton' en is dus tevreden dat hij zijn engagement gegeven heeft voor meerdere jaren.

"Ik ben heel erg blij dat ik bij de ploeg kan verlengen", reageert Kuss zelf. "De voorbije drie jaar voelde ik me erg comfortabel. Iedereen bij de staff en de renners maakt Jumbo-Visma een leuke omgeving voor mij. Het speciale is dat iedereen bij Jumbo-Visma me begrijpt als atleet en als persoon. Zo halen we het meest uit elkaar."

Sepp stays with us for 3 more years!šŸŽ‰



“We are always striving for something big at this team and that’s really exciting and really special.” - @seppkuss #Sepp2024 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 19, 2021

Kuss kijkt er naar uit om zich te blijven manifesteren op het hoogste niveau. "Ik krijg altijd kansen en dat helpt me om gemotiveerd te blijven. We streven altijd naar iets groots als ploeg en dat is heel speciaal. Ik hoop dat ik blijf mooie herinneringen aanmaken." De ploeg wil hem ook helpen ontdekken waar zijn limieten liggen en hem eventueel kansen geven als kopman.