Ballerini werd voor Omloop door Alaphilippe opgepept en droomt nog van andere Monumenten dan Sanremo

Alaphilippe in de eerste plaats en Bennett in de tweede plaats. Die twee zullen bij Deceuninck-Quick.Step volgens velen de twee grote troeven van de ploeg zijn. Maar ook Davide Ballerini rijdt mee en die heeft na zijn zege in de Omloop de smaak van de klassiekers te pakken.

Ballerini denkt op de site van zijn ploeg nog eens terug aan zijn overwinning in het Vlaamse openingsweekend en wat er aan vooraf ging. "De dag voor de Omloop zei Julian tegen mij in het hotel: 'Morgen is jouw dag, Ballero!' Ik moest er mee lachen en dacht eerlijk gezegd niet te veel aan de koers. Maar hij en de hele ploeg geloofde in mij."

TIRRENO GOEDE TRAINING VOOR SANREMO

Dat resulteerde uiteindelijk in de zege. Ballerini heeft net een deelname aan Tirreno-Adriatico achter de rug. "Ik hou er van om in mijn thuisland te koersen. Het was een goede training voor Milaan-Sanremo en de andere klassiekers. Ik kan amper wachten op Milaan-Sanremo, waar ik de ploeg aan een goede uitslag hoop te helpen."

Ballerini kijkt ook wel al een stukje verder vooruit. "Er komen veel belangrijke koersen aan. Parijs-Roubaix is mijn grote doel. En hoewel ik niet denk dat het realistisch is, staat ook de Ronde van Lombardije op mijn verlanglijstje. Op die wegen train ik, ik ken elke bocht. Ik hoop dat ze ooit het parcours eens veranderen."