Ryan Gibbons maakt favorietenrol waar en is nu naast kampioen op de weg ook nationaal kampioen tijdrijden

Ryan Gibbons staat in zijn natie eenzaam aan de top in het professionele wielrennen. Vorig jaar werd hij al Zuid-Afrikaans kampioen op de weg. Die titel verdedigt hij komende zondag. Heel even is Gibbons dus al kampioen in zowel het wegwielrennen als het tijdrijden.

Het nieuwe nationaal tijdritkampioenschap van Zuid-Afrika heeft immers reeds plaatsgevonden. De deelnemers kregen een parcours van veertig kilometer voor de wielen. Zoals verwacht was Gibbons een klasse te sterk voor de rest. Twee renners konden min of meer de schade beperken, maar ook zij werden door Gibbons op meer dan een minuut gezet. De renner van UAE legde het parcours af in 51 minuten en 24 seconden. Daarmee was hij 1 minuut en 14 seconden sneller dan zilveren medaillewinnaar Matthew Beers. De derde in de tijdrit, Kent Main, deed er 1 minuut en 47 seconden langer over dan Gibbons.