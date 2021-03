Selecties Catalonië: Serry en Devenyns de Belgen bij Deceuninck-Quick.Step, Ineos neemt zijn sterren mee

Voor twee landgenoten is er plek in de selectie van Deceuninck-Quick.Step: Pieter Serry en Dries Devenyns. Het team weet uiteraard wat het aan deze nuttige werkkrachten bergop heeft. Op het bergachtige parcours mag João Almeida zien hoe ver hij kan geraken.

Ook James Knox en Fausto Masnada zullen op het parcours van de Ronde van Catalonië zeker hun ding kunnen doen. Rémi Cavagna, vorige week in Parijs-Nice nog dicht bij zijn eerste overwinning van het seizoen, en Josef Černý zullen ook van start gaan voor Deceuninck-Quick.Step.

