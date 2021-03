🎥 Als een raket door een scherpe bocht: duik het weekend in zoals Tom Pidcock

Tom Pidcock maakt zaterdag zijn debuut in een Monument op de weg, wanneer hij één van de renners van Ineos is die deelnemen aan Milaan-Sanremo. Ondertussen blijft Pidcock ook nog altijd trainen op zijn mountainbike en uitpakken met knappe nummertjes.

De mountainbikekalender van Tom Pidcock is ook nog pas gepubliceerd. Net zoals met de wegfiets en veldritfiets kan Pidcock ook met de mountainbike aardig overweg. Dat zet hij nog eens kracht bij in een filmpje van Ineos dat moet dienen als opwarmer voor het weekend.

In dat filmpje neemt Pidcock een afdaling en neemt hij nadien een scherpe bocht naar links. Vooral de manier waarop hij door die bocht vlamt is indrukwekkend. Als een schicht neemt Pidcock razendsnel die scherpe bocht, zonder zich ook maar op één technisch foutje te laten betrappen.

Het is te merken dat dit ergens opgenomen is waar hij het parcours goed kent. Maar toch, duik zo eens het weekend in.