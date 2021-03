Vroege aanval om RAI te plezieren en recordpoging niet in gedachten Van der Poel in aanloop naar Sanremo

Mathieu van der Poel leeft ontspannen toe naar Milaan-Sanremo. Nochtans is hij opnieuw één van de favorieten, misschien wel de grootste favoriet. Aan een aanval van ver zoals in de Tirreno lijken we ons niet meteen te moeten verwachten.

In de aanloop naar het eerste Monument van het jaar geen stress te bespeuren bij Van der Poel. "Er zijn altijd wel een paar gasten om mee te praten. Ik kijk wat series of game wat. Het is gemakkelijk voor mij om de dag door te geraken zonder teveel aan de koers te denken."

Nochtans moet het toch niet evident zijn, constant leven met die status van grote favoriet. "Ik weet dat ik sommige koersen nooit ga winnen. De kans dat je niet wint, is altijd groter dan dat je wint. Zo zie ik het." Voor het eerst gaat de RAI de koers integraal uitzenden. Het verhaal doet de ronde dat dit met Van der Poel zou te maken hebben.

WEINIG GESLAAGDE AANVALLEN VAN VERDER DAN POGGIO

De Italiaanse regie wil immers geen vroege demarrage van Van der Poel missen. Van der Poel lacht eens. Het lijkt hem niet meteen te inspireren. "Ik heb graag een open koers. Als dat niet zo is, is het niet gemakkelijk om daar verandering in te brengen. Er zijn nog niet veel geslaagde ondernemingen geweest van verder dan de Poggio. Je moet ook geen domme dingen doen."

Gaat hij zijn ploeg aan het werk zetten? "Het hangt af van de koerssituatie. Je moet ook durven te verliezen. We hebben niet de grootste ploeg, het is niet altijd aan ons." Overigens blijft het record op de Poggio al een tijdje overeind. Met zijn wattevermogen is Van der Poel in staat om dat te breken, niet? "Of er nu een nieuw record komt op de Poggio of niet, doet er niet toe. Al rij je als traagste ooit de Poggio op, zolang je maar wint."