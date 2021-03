UPDATE: Wout van Aert omringd door drie Nederlanders, ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft selectie klaar

Wout van Aert is uiteraard de man met wie Jumbo-Visma opnieuw voor succes gaat in Milaan-Sanremo, na zijn overwinning van vorig jaar. Het is nu ook duidelijk hoe het team dat rond hem gebouwd is er zal uitzien. Dat bestaat naast Van Aert uit drie Nederlanders, twee Duitsers en een Italiaan.

Wout van Aert is ontegensprekelijk de nummer 1 van de ploeg in de klassiekers. Waar andere teams mikken op meerdere kopmannen, is er bij Jumbo-Visma wat dat betreft heel klare wijn geschonken. Naast hem nog drie renners uit de Lage Landen in de selectie: de Nederlanders Timo Roosen, Jos van Emden en Sam Oomen. Wie weet zien we Oomen Van Aert wel bijstaan op de hellingen en eventueel een aanval inleiden. Van Emden is eerder een hardrijder en met de Italiaan Edoardo Affini heeft Jumbo-Visma nog zo'n type coureur aan de start van Milaan-Sanremo. 🇮🇹 #MilanoSanremo



299 beautiful race kilometres coming up🤩 Our team for Milano-Sanremo⤵️ pic.twitter.com/tNuYg0rX9m — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 19, 2021 Met Christoph Pfingsten en Paul Martens zijn er ook twee Duitsers van de partij. Dit is het team dat gaat voor een tweede zege op rij voor Jumbo-Visma in La Primavera. Update: Ook Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft zijn selectie voor Milaan-Sanremo aangekondigd. First monument of the season @Milano_Sanremo 🤩



🇧🇪@AimeDeGendt

🇩🇪 @jonaskoch3

🇮🇹 @AndreaPasqualon

🇮🇹 @rotalorenzo95

🇳🇱 @TacovanderHoorn

🇧🇪 @VsbPieter

🇧🇪 @LoicVliegen



Preview #MilanoSanremo ⬇️

📄 https://t.co/zRzlm7EJII pic.twitter.com/BGMzM6d2rw — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) March 19, 2021