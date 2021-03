Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo wint in eigen land, Marianne Vos moet tevreden zijn met tweede plaats

Het is een succesvol weekend voor Trek-Segafredo. Gisteren trok Jasper Stuyven aan het langste eind in Milaan-San Remo en vandaag won Elisa Longo Borghini de Trofeo Alfredo Binda bij de vrouwen.

Deze middag stond de Trofeo Alfredo Binda bij de vrouwen op het programma. Er stonden heel wat sterke deelnemers aan de start, waaronder Marianne Vos. De Nederlandse moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats.

De winst was namelijk voor Elisa Longo Borghini. De Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo ging alleen in de aanval en kwam ook solo over de streep. Vos eindigde pas anderhalve minuut later op de tweede plaats. De derde plaats was voor de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.