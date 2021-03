Trek-Segafredo heerst in Italië dit weekend: Italiaanse sprinter de sterkste in de Per Sempre Alfredo

Trek-Segafredo doet het uitstekend in Italië dit weekend. Na overwinningen voor Jasper Stuyven en Elisa Longo Borghini in Milaan-San Remo en de Trofeo Alfredo Binda hebben ze deze middag ook de Per Sempre Alfredo binnengehaald. De Italiaanse eendagswedstrijd eindigde op een sprint en daarin was de overwinning uiteindelijk voor de Italiaanse sprinter Matteo Moschetti. Hij was net iets sneller dan de Spanjaard Mikel Aristi en de Italiaan Samuele Zambelli.