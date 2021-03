Belgisch Kampioenschap tijdrijden voor de jeugd uitgesteld

De wielerbond nam de beslissing om alle niet-professionele wedstrijden tot en met 30 april te schrappen.

Het Belgisch Kampioenschap tijdrijden voor de jeugd was normaal voorzien op 1 mei, maar de wielerbond liet weten dat dit niet zal doorgaan. Er wordt gekeken voor een andere datum.

Alle wedstrijden met niet-professionele renners zijn immers geschrapt tot en met 30 april, nadat het Overlegcomité vrijdag besliste om alle maatregelen tot die datum te verlengen.

"We blijven in overleg met de bevoegde instanties over de mogelijkheden voor de heropstart van alle wielerwedstrijden en we zorgen voor een eventuele update van de basisregels van zodra deze info beschikbaar is", aldus de wielerbond.