Cian Uijtdebroeks viert al een eerste keertje in Oostenrijkse koers bij opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe

Alle WorldTour-ploegen trokken aan zijn mouw, Cian Uijtdebroeks koos voor Bora-Hansgrohe. Deels omdat hij dan eerst in een echte juniorenploeg terecht kwam, Auto Eder Bayern. Bij die opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe kan hij rijpen om dan later de stap naar de profs te zetten.

Het is wel ondertussen de bedoeling om ook als junior resultaten neer te zetten en daar is de 18-jarige Uijtdebroeks al meteen mee begonnen. Uijtdebroeks verscheen aan de start van de Erffnungsrennen Leonding Juniors, een eendagskoers voor junioren in Oostenrijk.

PODIUM VOLLEDIG INGEPALMD

Zijn deelname daar bleek een voltreffer, die van de hele ploeg eigenlijk. In de zware weersomstandigheden domineerden de troepen van Auto Eder Bayern. Cian Uijtdebroeks reed samen met zijn ploegmaats Emil Herzog en Luis-Joe Lührs weg van de rest.

Aan het einde van de koers had Uijtdebroeks nog het meeste overschot en liet hij zijn teamgenoten achter. Dat noemen ze dan een kanonstart. Lührs werd tweede, Herzog derde.