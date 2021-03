Hoe kijken de AG2R-Belgen terug? "Jammer genoeg geen betere uitslag, we zullen zien wat het geeft in Vlaanderen"

Na Milaan-Sanremo gingen de namen van de Belgen bij AG2R weinig over de tongen. De reden hiervoor is simpel: zowel Greg Van Avermaet als Oliver Naesen finishten niet in de top tien. Van Avermaet geraakte wel mee met een goed groepje over de Poggio, maar kon toch niet heel dicht finishen.

Van renners zoals hen wordt gezegd dat ze misschien beter kunnen anticiperen. In deze Milaan-Sanremo zat dat er eigenlijk voor niemand in. "Voor aanvang werd gedacht dat het beter zou zijn om op de Cipressa aan te vallen. Finaal werd het een klassieker zoals gewoonlijk. Met de ploeg zaten we steeds goed gepositioneerd, maar persoonlijk miste ik dat tikkeltje op de Poggio", is Oliver Naesen eerlijk.

GOEDE POSITIE

Van Avermaet had daar dan een beter gevoel. "Onze goede positie op de Cipressa en de Poggio was de sleutel. Ik was blij dat ik de besten kon volgen op de Poggio. Het was uiteindelijk een pittige finish. Ik dichtte een kloof op Matthews en Schachmann. Nadien was het lastig om van die inspanning te herstellen."

Dat had ook zijn invloed op de einduitslag. "Ik was wat ontgoocheld, want als ik me puur focus op het resultaat, rijd ik top tien. Jammer genoeg hebben we geen betere uitslag dan de dertiende plaats in handen. Ik kon de beteren volgen op de Poggio, dat is al iets."

TEGENSTANDERS SUPERSTERK

De blik vooruit richten dan maar, naar het geliefde Vlaamse werk. "Hopelijk zullen de volgende koersen beter zijn. We zullen zien wat het geeft in Vlaanderen, in koersen die ons beter liggen. De tegenstanders zullen daar ook wel supersterk zijn."