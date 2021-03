Is Peter Sagan na Milaan-Sanremo een gevaar voor de Ronde van Vlaanderen?

Voor Mathieu van der Poel werd Milaan-Sanremo 2021 een koers om snel te vergeten. Of was het kamp van der Poel onder de indruk van Sagan?

Jasper Stuyven haalde het in Milaan Sanremo voor Caleb Ewan en Wout van Aert. Peter Sagan pakte een opvallende vierde plek voor Mathieu van der Poel.

“Mooi, die vierde plek van Peter Sagan”, zegt vader Adrie van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Maar om daaruit nu al te besluiten dat hij terug is? Ook Sagan heeft zich zaterdag een hele dag kunnen wegstoppen.”

Want volgens Adrie van der Poel moet er nog veel meer gebeuren vooraleer Sagan een rol van betekenis kan spelen in de Ronde van Vlaanderen. “Bovendien: Milaan-Sanremo is Vlaanderen niet. Kan hij straks in de Ronde van Catalonië verbeteren, dan hou ik rekening met hem in Vlaanderen. Nu nog niet.”