Volgende uitdaging voor Chris Froome komt eraan: "Mezelf testen in de bergen"

Chris Froome blijft hard werken om weer écht topfit te geraken, zodat hij aan zijn vorm kan verbeteren richting de Ronde van Frankrijk. Het volgende stapje in dat proces komt er in de Ronde van Catalonië, waar Froome één van de renners van Israel Start-Up Nation kan zijn.

Froome reed tot dusver enkel de UAE Tour en die eindigde op 27 februari, ondertussen alweer een kleine maand geleden. Het is uitkijken hoe de Brit in de Ronde van Cataloniê voor de dag zal komen. "Ik ga de koers gebruiken als een kans om de benen verder te pushen richting wedstrijdfitheid", kondigt de viervoudig Tourwinnaar aan.

Spanje is uiteraard ook een land waar hij goede herinneringen aan heeft. In de Vuelta kende Froome destijds zijn grote doorbraak. De eindzege in die grote ronde pakken lukte hem ook twee keer. "Ik hou ervan om te koersen op de Spaanse wegen."

PROGRESSIE

Hopelijk voor hem en zijn team komt dat ook tot uiting in de Ronde van Catalonië. "Ik kijk er naar uit om mezelf te testen in de bergen en te zien hoeveel progressie ik gemaakt heb."