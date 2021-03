Chocolade Atelier Stuyven komt met 'Milaan-Sanremo-pralines'

Na winst in Milaan-Sanremo mag je al eens een lekkere praline eten, vinden ze in de familie Stuyven, en gelijk hebben ze. Dat mag trouwens altijd wel. Het is wel een mooie gelegenheid om met een extra speciale praline op de proppen te komen.

Zoals bekend zit het chocolatier zijn in het bloed van de Stuyvens. Na de overwinning van Jasper in Milaan-Sanremo kunnen pralines die naar zijn zege verwijzen niet achterblijven. Ze zijn er zelfs al: het is een praline geworden met het logo van Milaan-Sanremo en eentje met het zegegebaar van Jasper Stuyven op. GRATIS BIJ AANKOOP VAN ANDERE CHOCOLADE Van beide pralines is een afbeelding gedeeld op de Facebookpagina van Chocolade Atelier Stuyven. "Een moment om te koesteren, vereeuwigd in cholade! Bij aankoop van jouw favoriete chocolade, krijg je deze unieke pralines er gratis bovenop!" Een mooi souvenirtje voor de klanten van de chocolatier of voor wielerliefhebbers op zich. De reacties onder het bericht zijn alvast enthousiast.