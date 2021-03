Zorgen rond Parijs-Roubaix nemen toe: "De lucht ziet er iets minder blauw uit"

Het is vurig hopen dat we de renners over de kasseien zien denderen op 11 april in Parijs-Roubaix. Dat is geen zekerheid meer nu in Frankrijk beslist is om enkele regio's vier weken in een harde lockdown te plaatsen. Dat erkent ook Michel Lalande.

Dat is de lokale prefect van de regio Hauts-de-Frane. Die heeft in de ochtendshow France Bleu Nord voor het eerst toelichting gegeven bij de kansen op het plaatsvinden van Parijs-Roubaix. Er werd hem gevraagd of hij nog optimistisch was. Waarop Lalande antwoordde: "De lucht ziet er iets minder blauw uit." De man kon uiteraard nog geen definitief uitsluitsel bieden over Parijs-Roubaix en zou hiermee naar buiten komen wanneer het moment daar is. Er werd hem ook voorgeschoteld dat de Belgische koersen dit voorjaar wel zullen doorgaan. "Ze zouden mij de samenhang van alle maatregelen eens moeten komen uitleggen", aldus Lalande. Paris-Roubaix : le préfet du Nord s'interroge sur la tenue de la course cycliste le 11 avril prochain https://t.co/Qa0oYDWt7w pic.twitter.com/0vAmNEx6tt — France Bleu Nord (@fbleunord) March 22, 2021