🎥 Italiaanse sprinter wist Mark Cavendish nipt te vloeren: "De perfecte koers gereden"

Mark Cavendish spurtte langs de rechterkant van de baan in de Coppi e Bartali, zijn Italiaanse concurrent langs de linkerkant. Het was die laatste die nog een tikkeltje sneller was. Het verschil was miniem, maar het was wel Jakub Mareczko die de zege pakte.

Zo is na rit 1a de eerste ritwinnaar gekend in de Coppi e Bartali. De aankomst in Gatteo lag in dalende lijn. Het peloton kwam er dus in razendsnelle vaart aan gesprint. Het was nipt tussen Mareczko en Cavendish. Mareczko was diegene die dan toch als eerste met zijn voorwiel de streep passeerde.

"We hebben de perfecte koers gereden en het is ook geëindigd op een geweldige manier", oordeelde Jakub Mareczko aan de aankomst. Voor een kleine ploeg als Vini Zabù is zo'n overwinning uiteraard een enorme opsteker. "We hadden deze zege nodig, want in de vorige koersen waren we een beetje ongelukkig."

šŸ‡®šŸ‡¹ #CoppieBartali Victoria para Jakub Mareczko en el sector inaugural de la primera etapa. @aular_orluis no ha podido pelear en el sprint por una caída en la parte final del recorrido.#SúmateAlVerde šŸ’š pic.twitter.com/mtOOB0tyWE — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) March 23, 2021

Mareczko hoopt samen met zijn ploegmaats nog verdere successen te boeken. "We zijn enorm gemotiveerd en de ploeg staat aan mijn zijde. Als we verenigd zijn, zijn we tot mooie dingen in staat."