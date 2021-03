Aderlating voor Sep Vanmarcke: landgenoot is ziek en ziet voorbereiding voor klassiekers zo in het water vallen

Het zit opnieuw niet mee voor Sep Vanmarcke. Onze landgenoot maakte dit seizoen al een goede indruk, maar na Nokere Koerse kreeg hij te maken met een zware verkoudheid. Daardoor kan hij zich nu niet optimaal voorbereiden op de klassiekers.

Sep Vanmarcke was goed op dreef dit seizoen, maar zijn progressie wordt nu een halt toegeroepen. De Belgische renner van Israel Start-Up Nation kreeg volgens Het Laatste Nieuws na Nokere Koerse te maken met ziekte.

Hij zou met een zware verkoudheid zitten. Vanmarcke heeft ook een coronatest gedaan maar deze test was negatief. Door deze verkoudheid is het afwachten in welke vorm Vanmarcke zal afzakken naar de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem dit weekend.