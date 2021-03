Israel Start-Up Nation wint ploegentijdrit in Coppi e Bartali, Mark Cavendish is de opvallende leider

Rit 1b in de Coppi e Bartali is eveneens afgewerkt en dat was een ploegentijdrit. Israel Start-Up Nation was het best in het collectieve werk tegen de klok, al was het wel een secondenspel. Daardoor is het Mark Cavendish die aan de leiding gaat in het algemeen klassement.

Een tijdrit van veertien kilometer in en rond Gatteo moesten de verschillende teams afwerken. Drie ploegen staken er toch wel een stukje bovenuit: Astana, Deceuninck-Quick.Step en Israel Start-Up Nation. De ploeg van Ben Hermans was nog wat rapper dan de andere twee aan de meet. TWEE SECONDEN TUSSEN BESTE EN DERDE BESTE TEAM Ritwinst dus voor Israel Start-Up Nation, dat een seconde sneller was dan Astana en twee tellen rapper dan Deceuninck-Quick.Step. Het scheelde dus niets. Bij Deceuninck-Quick.Step had Mark Cavendish in de voormiddag al bonificatieseconden gepakt door tweede te eindigen in de eerste rit in lijn. Omdat zijn ploeg het in de ploegentijdrit dan zo goed deed, is Cavendish de leider in het algemeen klassement. Ritwinst was hem net niet gegund, de leiderstrui wel.