Jan Bakelants kan niet meer van start gaan na valpartij: "Mijn knie is te erg gezwollen"

Geen koers meer de rest van de week voor Jan Bakelants. Nochtans was onze landgenoot maandag van start gegaan in de Ronde van Catalonië. In de eerste rit kwam hij meteen ten val en die valpartij zorgt voor een vroegtijdige exit.

Na een prima Tirreno - Bakelants werd er vierde in de zesde rit en in het bergklassement - was de renner van Intermarché-Wanty-Gobert vol goede moed afgezakt naar Catalonië om zich ook daar te laten opmerken. Een valpartij in de openingsetappe gooide roet in het eten.

Bakelants reed die rit nog wel uit, maar moet zich een dag later terugtrekken uit de koers. "Jammer genoeg zal Bakelants niet starten in de tijdrit", meldt zijn ploeg. "Hij heeft nog te veel last van zijn knie en zal van dichtbij opgevolgd worden door onze doktoren;"

Jan Bakelants geeft ook zelf een korte reactie. "De Ronde van Catalonië is helaas al afgelopen voor die goed en wel begonnen was. Mij knie is te erg gezwollen om alles te kunnen geven."