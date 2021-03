Marc Hirschi laat zich uit over zijn verrassende transfer: "Iedereen mag denken wat hij wil"

Marc Hirschi heeft maandag zijn debuut gemaakt voor UAE Team Emirates. Hij stond namelijk aan de start van de Ronde van Catalonië. In een interview bij Blick liet hij zich nog eens uit over zijn verrassende transfer.

Marc Hirschi maakte voor dit seizoen de verrassende overstap naar UAE Team Emirates. Toch ziet de Zwitser het zelf niet als een verrassing. "Iedereen mag denken wat hij wil, maar ik wilde een andere omgeving en een nieuwe sportieve uitdaging", legde Hirschi uit bij Blick.

Volgens Hirschi was UAE Team Emirates de ideale stap in zijn carrière. "Op lange termijn kan de ploeg mij ver brengen. Vorig seizoen was de ploeg het op twee na beste team en ze staan ook op wetenschappelijk gebied al enorm ver", aldus de jonge Zwitser.