Meteen twee etappes op de eerste dag van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali

In Italie begint vandaag met de Settimana Internazionale Coppi e Bartali een nieuwe rittenwedstrijd dit seizoen. Het peloton moet vandaag al vol aan de bak, want er staan al twee ritten op het programma.

Er staan vandaag meteen twee ritten op het programma in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Deze ochtend werkt het peloton een etappe van 97.8 kilometer af, terwijl er deze middag een korte tijdrit gereden zal worden.

Als we kijken naar het deelnemersveld is het vooral uitkijken naar Mark Cavendish. Hij gaat in zijn eerste rittenkoers voor Deceuninck-Quick-Step dit seizoen meteen op zoek naar een ritzege. Verder is het ook uitkijken naar renners als Moscon, Felline en De Marchi en onze landgenoten Vansevenant en Hermans.