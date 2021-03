Rohan Dennis zeer eerlijk: "Dit is eerste overwinning sinds WK in Yorkshire, het is een lastige periode geweest"

Eindelijk! Dat moet Rohan Dennis zelf zeker ook gedacht hebben, toen bleek dat de overwinning zijn kant op kwam in de tijdrit in de Ronde van Catalonië. De man die het tijdrijden ooit zo domineerde moest al een tijd vrede nemen met ereplaatsen.

Daar maakte hij in Catalonië komaf mee: in Banyoles was hij de beste tegen de klok. "Dit is een opluchting. Het is een lastige periode geweest, om eerlijk te zijn. Het was een lange weg om weer de top te halen. Ik heb een geweldig team dat er in geloofde dat ik weer top kon zijn."

SOMS BUITEN TOP TIEN

Die ploeg wordt nu ook voor stukje terugbetaald met deze ritzege. "Dit betekent veel voor mij. Het is mijn eerste overwinning voor Ineos, maar ook mijn eerste sinds het WK in Yorkshire. Het is lastig geweest om op een tweede of derde plaats of in sommige gevallen zelfs buiten de top tien terecht te komen."

VIER KAARTEN

Daar moest in Catalonië een antwoord op komen. "Dit was iets om naartoe te werken. Het wordt er niet gemakkelijk op met al die jonge gasten. Ik haal er het maximale uit met deze overwinning in Catalonië." Wat is nu de verdere aanpak in de rittenkoers? "Ik ben hier gewoon om te helpen. We kunnen vier kaarten trekken in het klassement."

Die vier renners moeten bergop dan hun beste beentje voorzetten. "De koers gaat er niet gemakkelijker op worden. Valter 2000 komt eraan. Gisteren was het een vlakke rit en je hebt gezien hoe Movistar volle bak koerste."