Had Wout van Aert Milaan-San Remo wel kunnen winnen met deze twee ploegmaats aan zijn zijde? "Hij had betekenisvol kunnen zijn"

Wout van Aert moest in Milaan-San Remo tevreden zijn met een derde plaats. Als er nog een ploegmaat was bijgeweest, had er misschien wel meer ingezeten voor de renner van Jumbo-Visma, maar op de Poggio en erna stond hij er alleen voor.

Bij Jumbo-Visma zullen ze teleurgesteld terugkijken op Milaan-San Remo. Wout van Aert was één van de topfavorieten om het monument te winnen, maar hij moest tevreden zijn met een derde plaats. Toch had het er volgens wieleranalist Michel Wuyts anders kunnen uitzien als er renners als Tony Martin en Primoz Roglic bij waren. Wuyts vertelde het bij Sporza. "Wat als je in een ideale wereld kon beschikken over Martin en Roglic? Martin doet het werk dat andere renners onder drie verdelen en Roglic had in de finale nog een rol van betekenis kunnen spelen op de Poggio en in de afdaling. Dan is het een ander verhaal", aldus Wuyts.