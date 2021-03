Adam Yates wint derde rit van Ronde van Catalonië en pakt ook leiderstrui

In de Ronde van Catalonië kregen de renners vandaag de langste rit voor de kiezen. 203 kilometer met aankomst op de Vallter 2000.

Tien renners kozen al heel snel voor de ontsnapping: Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Clément Venturini (AG2R-Citroën), Thymen Arensman (Team DSM), Thomas Champion (Cofidis), Alexander Evans (Intermarché-Wanty Gobert), Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka-ASSOS), Sean Bennett (Qhubeka-ASSOS), Colin Joyce (Rally Cycling), Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma) en Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi).

Soto moest al snel afhaken door een lekke band. De voorsprong liep op tot om en bij de 12 minuten, maar onder impuls van Deceuninck-QuickStep, Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma lieten die marge halveren.

De slotklim van 11,8 kilometer op de Vallter 2000, ook wel de Koning van Catalonië, aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 kilometer moest uitsluitsel brengen over de etappezege. Aan de voet had de kopgroep nog 3,5 minuten voorsprong.

De kopgroep verloor een per een de renners en zo eindigde de vlucht op de beklimming heel snel. Adam Yates, Sepp Kuss en Alejandro Valverde gingen dan maar op avontuur. Valverde kon in de laatste twee kilometers niet meer mee en even later moest ook Kuss de rol lossen. Naast de ritzege pakte Adam Yates ook de leiderstrui.