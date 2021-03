Ben Hermans ziet het helemaal zitten: "Vanaf donderdag wordt het interessant"

Ben Hermans is de kopman voor de Coppi e Bartali bij zijn ploeg. Rittenkoersen liggen de Limburger nu eenmaal wel goed.

Winst in de Ronde van Oostenrijk, de Ronde van Oman, de Tour of Utah. Ben Hermans heeft iets met rittenkoersen. Hij komt dan ook met de nodige ambities als kopman in de Coppi e Bartali aan de start.

De eerste ritten leverden alvast een goed gevoel op. Israel Start Up Nation won dinsdag de ploegentijdrit. “Voor mij is het alleszins geen toevalstreffer. We hadden van de tijdrit een doel gemaakt. Het liep vlot, we hebben een strak tempo aangehouden”, zegt Hermans aan HLN.

In de stand is Hermans derde op twee seconden van leider Cavendish. “De verschillen zijn piepklein, maar je kan beter een voorsprong van twee seconden hebben dan moeten achtervolgen.”

Of hij vandaag al wat laat zien, is koffiedik kijken. “Er zijn enkele interessante ritten. Stevige kost, inderdaad, maar voorlopig kunnen we nog even de kat uit de boom kijken. Wij moeten de koers niet controleren, dat is aan de ploeg van leider Cavendish. Vanaf donderdag wordt het echt interessant.”