Bennett triomfeert in Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Het was uitkijken voor de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Werd het weer een waaierwedstrijd of toch een superkans voor de sprinters?

Waaiers kwamen er alvast niet. Net voor het ingaan van de laatste ronde werd de Spanjaard Sebastian Mora gegrepen door het peloton.

Op 30 kilometer van het einde gingen Mas Bonet (Movistar) en Martinelli (Astana-Premier Tech) er vandoor. Hun voorsprong liep niet echt op, de ontsnapping duurde maar een tiental kilometer.

De volgende aanval kwam van Lotto-Soudal, met Brent Van Moer die het alleen probeerde. 17 seconden pakte hij maximaal, maar op 11 kilometer van de finish werd hij gegrepen.

In de laatste twee kilometer probeerde Tosh Van der Sande nog even, maar meer dan enkele meters kreeg hij niet. Massasprint dus en Bennett maakte de favorietenrol gemakkelijk waar. Philipsen is tweede, Ackermann derde.