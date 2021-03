Local boy Jens Debusschere blij in eigen streek te koersen: "Of het in tien stukken gaat scheuren, daar vrees ik voor"

Renners die in eigen streek rijden, naar hen is het altijd uitkijken. Jens Debusschere is bijvoorbeeld zo'n renner in de Oyclean Classic Brugge-De Panne. Zelf niet traag aan de meet en met Bryan Coquard heeft hij ook een ploegmaat die echt kan meesprinten voor de zege.

Een WorldTour-koers in eigen streek, doet dat iets met een mens? "Er is niet zo heel veel verschill meer tussen de koersen. In elke koers wordt hard gereden. Er staat hier wel een indrukwekkend deelnemersveld aan de start. Het is een beetje anders, maar ik ben vooral blij dat het in eigen streek is.

Dat de wind niet zo hevig blaast zoals bij de vorige editie in oktober, daar zal hij ook niet rouwig om zijn. Dat waren bijna extreme omstandigheden. Ik denk wel dat het een mooie koers zal worden. Het zal wel heel nerveus zijn, omdat er in De Moeren toch iets gaat gebeuren. Ik weet niet of het voldoende gaat zijn om alles kapot te rijden."

ELKE RONDE NERVEUS

Debusschere denkt dus niet dat het daar tot een definitieve breuk komt. "Ik weet niet of het daar definitief zo gaat scheuren. Ik verwacht wel dat enkele ploegen zullen proberen om iets op til te zetten. Of het daar vol in tien stukken gaat scheuren, daar vrees ik een beetje voor. Dat neemt niet weg dat het elke ronde opnieuw nerveus zal zijn en dat ze elke keer opnieuw gaan proberen."

WEDSTRIJDSITUATIE

Het plan van B&B Hotels in deze Brugge-De Panne is behoorlijk helders;. "Vooral met Bryan Coquard naar de sprint gaan, dat is de eerste optie. Optie twee is om als het scheurt vooraan zoveel mogelijk man mee te hebben om dan iets te doen in de finale. Het hangt wat van de wedstrijdsituatie af."