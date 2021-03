Negen leiders in zware bergetappe Ronde van Catalonië

In de Ronde van Catalonië zijn ze vandaag aan de derde etappe bezig. Het is een zware rit met op het einde nog een stevige slotklim. Negen renners hebben ondertussen gekozen voor de vlucht van de dag.

Vandaag zijn de klassementsrenners aan zet in de Ronde van Catalonië. Er staat namelijk een zware slotklim op het programma. Het algemeen klassement zou dus wel eens stevig door elkaar geschud kunnen worden.

Negen renners hebben besloten om voor het peloton uit te rijden met die zware slotklim in het verschiet. Zo zitten Thymen Arensman, Clément Venturini, Thomas Champion, Alexander Kamp, Sean Bennett, Colin Joyce, Reinardt Janse van Rensburg, Alexander Evans en Francisco Galván in de kopgroep. Ze lijken ook aanspraak te maken op de zege, want ze hebben al meer dan 10 minuten voorsprong op het peloton.