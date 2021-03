Philipsen boekt beste uitslag van seizoen maar erkent suprematie Quick.Step: "Iets dat we in toekomst willen ambiëren"

Er zit wel degelijk verbetering in bij Jasper Philipsen. Aan de aankomst in De Panne kon de 23-jarige Philipsen voluit zijn sprint rijden en boekte hij ook zijn beste uitslag van het seizoen. Wel werd hij op zijn waarde geklopt door Bennett en diens team.

"De beste ploeg en de beste sprinter won", analyseerde Jasper Philipsen. Het was niet voor het eerst dat Bennett na uitmuntend werk van Mørkøv kon zegevieren. "De laatste bocht zaten ze nog met twee-drie man voor hem. Ik denk dat het niet enkel Mørkøv zijn verdienste is", wijst Philipsen op de sterkte in de breedte van Deceuninck-Quick.Step.

Philipsen doet ook eens zijn relaas van de dag. "Het was de hele dag hectisch. Jonas Rickaert was heel sterk en bracht mij perfect in positie. Je zag dat Deceuninck-Quick.Step een supertrein had. Ik probeerde in Bennett zijn wiel te zitten, maar Ackermann zat daar ook. Het was duidelijk dat dan op dat moment nog de sterkste ploeg was. Het zijn twee renners die dan nog voor één wiel vechten, niet altijd gemakkelijk."

Natuurlijk koers je om te winnen

Al was de positionering uiteindelijk best wel oké. "Ik ben tevreden over dat ik in een positie zat van waaruit ik mijn sprint heb kunnen rijden." Is er dan enige ontgoocheling vanwege het mislopen van de overwinning? "Natuurlijk koers je om te winnen. Het is jammer dat er dan nog iemand sterker is. Daar kun je niet veel aan doen. Na de wedstrijden die ik de afgelopen weken heb gereden, is dit een mooie opsteker."

© photonews

Hoe manifesteert Alpecin-Fenix zich in het sprintersgeweld ten opzichte van de andere teams? "Ik denk dat wij met de ploeg er het maximale hebben uitgehaald. Natuurlijk doe je het graag zoals Quick.Step het doet, maar er zijn niet veel ploegen die dat kunnen. Ik denk wel dat dat iets is dat we in de toekomst willen ambiëren. We willen werken om in die positie te zitten in plaats van de positie daarachter."

Gent-Wevelgem zal een zware wedstrijd zijn

Nu is het voor de rappe mannen toeleven naar komende zondag. "Gent-Wevelgem zal een zware wedstrijd zijn. Ik hoop in de finale te geraken en dan zien we wel wat er mogelijk is. Tim Merlier is ook in heel goede doen. Laat ons hopen dat we daar met de ploeg iets kunnen doen."