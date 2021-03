Tim Merlier geïntimideerd dat Mathieu van der Poel sprint voor hem moet aantrekken

Tim Merlier heeft het niet gemakkelijk met het feit dat Mathieu van der Poel voor hem een sprint moet aantrekken.

Een renner van het kaliber van van der Poel die je helpt, dan maak je het maar beter af denkt iedereen dan. “Dat klopt helemaal. Vorig jaar voelde ik me er echt niet goed bij als Mathieu voor mij moest aantrekken. Ik wilde dat liever niet”, geeft Merlier toe aan Het Nieuwsblad.

Ondertussen kan hij er wel al mee lachen. “We hebben daar nu op stage met de ploeg over gesproken en dat heeft mij goed gedaan. In Le Samyn heb ik het zelf in de radio gezegd: Ja, Mathieu, begin maar. Ik heb mij er blijkbaar toch over gezet. Of ik voelde me die dag zo goed dat ik het voor één keer wel durfde.”

De grote vrees is immers dat van der Poel tegen de vlakte zou gaan om een sprint aan te trekken voor Merlier. “Dat vooral, ja. Sprinten is een gevaarlijke bezigheid.”