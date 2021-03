🎥 Ethan Hayter schenkt Ineos succes in Coppi e Bartali en blijft Nieuw-Zeelander van Deceuninck-Quick.Step voor

Het waren slechte weersomstandigheden, wat de organisatie ertoe aanzettte om de eerste klim van de dag te schrappen. Zo werd de etappe met zes kilometer ingekort. Het ontnam de ploegen niet de zin om te koersen, want in het wedstrijdbegin werd er serieus doorgevlamd.

Er onstond ook een ontsnapping van zeven renners. Nadat die werden teruggegrepen, maakte het peloton zich op voor een groepssprint. Voor Deceuninck-Quick.Step was het deze keer Shane Archbold, de man die anders zo vaak in de sprinttrein voor een ploegmaat zit, die het rapst aan de meet was.

We think Ethan enjoyed that one šŸ˜ šŸ“”



He's had some tough luck this season, so that is richly deserved. Chapeau @ethan_hayter šŸ‘ #CoppieBartalipic.twitter.com/SM6infeAYF