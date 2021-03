Julien Vermote moet E3 Saxo Bank Classic vanuit zijn zetel volgen

Julien Vermote heeft nog geen werkgever. Hij blijft trainen, maar moet de E3 Saxo Bank Classic noodgedwongen van thuis in de zetel volgen.

Zonder contract trok Vermote begin dit jaar toch op stage naar Spanje, maar eind maart heeft hij nog geen werkgever. “Dezelfde contacten van enkele maanden geleden, maar die raken niet afgerond. Toch blijf ik trainen. Elke dag opnieuw. Enkel op zondag las ik een rustdag in”, zegt Vermote aan HLN.

Vanzelfsprekend is het niet, maar Vermote zegt klaar te zijn om direct aan de slag te kunnen. “Dit is geen leuke situatie. Ik ben 31 jaar en heb tien profjaren op hoog niveau achter de rug. Dit is geen leeftijd om te stoppen met koersen. Ik wil doorgaan tot mijn 36ste of 37ste. Een deadline kleef ik niet op de huidige situatie. Als ik die deadline niet haal is het definitief. Er kan nog veel gebeuren. Vandaar dat ik er geen datum op kleef.”

Hoelang hij kan wachten, dat zal alles bepalen. Een jaar of meer aan de kant wordt niet simpel. “Dat zal niet evident zijn, want dan ben ik het koersritme volledig kwijt. Ik trek mij ook op aan het feit dat er momenteel renners zijn die wel een contract hebben, maar door de coronacrisis nog geen koers konden rijden.”