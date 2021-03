Sep Vanmarcke van start in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem: "Die koers ligt me meer"

Sep Vanmarcke moest na Nokere Koerse ziek aan de kant blijven. Vrijdag start hij in de E3, zondag is hij kopman van Israel Start-Up Nation en Gent-Wevelgem.

Veel erg was het niet, zo laat Vanmarcke zelf weten. "Het was een fikse verkoudheid. Niet echt veel meer, maar dat bracht wel met zich mee dat ik wat last had met de ademhaling. Elke dag wordt het beter. Het is nu ook wel de periode om af te rekenen met een verkoudheid maar goed is het natuurlijk nooit om in deze omstandigheden naar heel belangrijke koersen te trekken. Ik werd ook meermaals getest op corona, zelfs meerdere keren per week. Gelukkig was dat telkens negatief.”

De E3 Saxo Bank Classic wordt ook wel een miniversie van de Ronde van Vlaanderen genoemd. "De E3 Harelbeke winnen staat zeer mooi op een palmares. Als je die koers wint is een deel van je voorjaar al geslaagd. Ik kijk vrijdag in eerste instantie naar mijn eigen gevoel. Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten er, zij zijn opnieuw torenhoog favoriet. En daaronder mag je dan zowat 15 man zetten. Afwachten hoe de koerssituatie is. Feit is dat wanneer die twee gaan aanvallen je mee moet. Ik verwacht niet dat ze op 70 kilometer van de eindmeet de koers gaan opensmijten. In de E3 Harelbeke zal er wat meer beredeneerder gekoerst worden."

Vanmarcke gelooft echter meer in zijn kansen op zondag. "Zondag is er dan al Gent-Wevelgem en dat is een koers die me toch net iets beter ligt. In Wevelgem stond ik al enkele keren op het podium. Dat was in Harelbeke nog niet het geval. Aan mij om dat misschien eens te veranderen.”