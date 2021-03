Afstand van E3 geniet de voorkeur van Mathieu van der Poel: "Ik ben meer fan van die wedstrijden"

Mathieu van der Poel bekeek het allemaal wat bij de start van de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. Onderweg is er voor hem wel voldoende gelegenheid om zich uit te leven. Van der Poel verwachtte ook een lastige koers, onder meer omdat de af te leggen afstand niet meer is dan 205 kilometer.

Het moest een redelijk frisse Van der Poel zijn die aan de start van de E3 stond in Harelbeke. "Ik heb redelijk rustig kunnen toeleven naar deze wedstrijd. Ik merkte wel dat ik dat nodig had na het Italiaanse blok. Ik hoop dat ik genoeg gerust heb. Je kan niet meer doen dan daarop hopen." De E3 is een koers van 205 kilometer, terwijl het in pakweg de Ronde van Vlaanderen straks meer richting de 250 kilometer gaat. "Het verschil tussen een wedstrijd van 200 en één van 250 kilometer is wel groot. Dat voel je wel. Ik ben persoonlijk meer fan van wedstrijden van 200 kilometer. Dat zijn vaak mooiere wedstrijden. De finale breekt vroeger open, er wordt harder gekoerst." SLAGVELD Van der Poel houdt dus een pleidooi voor koersen van 200 kilometer. "Ik ben meer fan van die wedstrijden, maar ik snap ook wel dat de klassiekers iets langer zijn." De kortere afstand neemt niet weg dat het wellicht uitdraait op een uitdagende koers in de E3. "Er zijn heel veel klimmetjes. Het is een heel lastige wedstrijd. Als je kijkt naar de voorgaande edities, is het altijd wel een slagveld. Vandaag komt de wind daar nog eens bij."