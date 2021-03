Gilbert ziet wel opvolger voor hem komen en leeft mee met Ewan: "Ik denk dat Parijs-Roubaix sowieso zal doorgaan"

De affiche van Tom Boonen op de achtergrond inspireert Philippe Gilbert mogelijk. De E3 is immers toch een mooie wedstrijd die nog altijd niet op het palmares van Gilbert staat. Boonen was maar liefst vijf keer de primus in 'zijn' E3.

Philippe Gilbert voelt vooral mee met zijn teamgenoot Caleb Ewan, die net niet Milaan-Sanremo won. "Ik heb het geluk gehad dat ik altijd gewonnen heb als ik gestart ben aan een koers met goede benen. Het is spijtig dat je tweede moet worden als je superbenen hebt. Er zijn natuurlijk altijd twee à drie favorieten en er kan er maar eentje winnen. Maar het is een beetje frustrerend, denk ik, als je met superbenen tweede wordt." Iedereen rijdt op een hoog niveau Die wedstrijd heeft wel aangetoond dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet incontournable zijn. "We vergeten snel ook dat er andere renners zijn. Ik denk dat dit jaar het niveau heel hoog ligt. Iedereen rijdt op een hoog niveau." Al die wielrenners leven wel in onzekerheid omtrent Parijs-Roubaix. Blijft Gilbert de laatste winnaar van de Helleklassieker? "Hopelijk niet. Ik denk dat het sowieso zal doorgaan, maar we weten nog niet wanneer. In april of in oktober, als ik het goed begrepen heb. Eerst maar eens vandaag koersen."