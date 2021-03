Kan Pidcock ook charmeren in de E3? "Niet bang om te zeggen dat ik Van Aert en Van der Poel wil kloppen"

Net zoals in Strade Bianche en Milaan-Sanremo zal Pidcock ook in de E3 Van Aert en Van der Poel tegenkomen. De Brit weet uiteraard dat zij weer de grote kanshebbers zijn. Hij kent hen uit de cross en omgekeerd, dat kan voor een leuke dynamiek zorgen.

Met een podiumplaats in Kuurne-Brussel-Kuurne, een top 5 in de Strade Bianche en een top 15 in Milaan-Sanremo laat Pidcock zich meteen gelden op de weg. "Ik denk dat je kunt stellen dat ik al verwachtingen overtroffen heb, ja. Ik wist wel dat ik goed voor de dag kon komen, maar ik was niet zeker of het ook kon na zo'n lange afstand. Ik heb ondertussen aardig wat kilometers in de benen."

VLOTTE OVERGANG VAN VELD NAAR WEG

Een grote aanpassingsperiode heeft Pidcock dus niet nodig gehad. "Het is vlot gegaan om de overgang te maken van het veld naar de weg." Wat kan er voor hem in de E3? "Er is van alles mogelijk. Er zijn twee grote favorieten", verwijst Pidcock naar Van Aert en Van der Poel.

Zijn er manieren om die twee te verslaan? "In het verleden zijn er al kansen geweest om hen te kloppen. Die kansen lijken minder groot te worden. Ik ben niet bang om te zeggen dat ik hen wil kloppen. Ik ben het gewend om tegen hen te koersen. Zij kennen mij natuurlijk ook. Ze weten dat ik sterk kan koersen en tot wat ik in staat ben."