Lofzang van Planckaert: "Voor renners van mijn type een begrip, ben heel fier op mijn erelijst hier" en "Die wind én potverdikke sterke coureurs"

Op vrijdag begon de Vlaamse week met koers in Harelbeke. En of de analisten daar naar uitkeken. Van een understatement gesproken.

"We zijn er weer, de koers begint echt. Hij is al een tijdje bezig, maar nu is de Vlaamse week er echt", was Eddy Planckaert vooraf al enorm enthousiast bij Sporza.

"Ideaal koersweer, de wind, zeventien hellingen, en potverdikke goede coureurs op een geweldige rennerslijst."

Een van de mooiste wedstrijden

"Het is een van de mooiste wedstrijden die er is. Een kleine Ronde van Vlaanderen mag je niet zeggen, maar elke renner van klassiek niveau wil dat winnen. Het is stress, een heel mooie wedstrijd."

"Ik heb hier een mooie erelijst behaald, vijf keer op het podium gestaan. Een fantastische wedstrijd. Voor een klassieke renner echt een begrip."