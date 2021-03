Naesen hecht waarde aan prestatie in E3 maar niet zozeer aan 'Tiegem-challenge': "Als je hier geen goede uitslag rijdt..."

Oliver Naesen wordt in de E3 weer geconfronteerd met zijn 'geliefkoosde' Tiegemberg. De organisatie looft daar een coltrofee uit voor de Belg of Nederlander die daar als eerste boven komt. Daar ligt Naesen niet wakker van. Van de uitslag aan de meet des te meer.

De Belgische of Nederlandse renner die als eerste boven komt op de Tiegemberg, krijgt een X2O-cheque ter waarde van 3000 euro. "Ik heb er iets van gelezen, maar ik denk dat ik sowieso al gefocust zal moeten zijn om mij niet te laten ringeloren, zoals andere jaren." Voelt Naesen zich niet geroepen om daar mee te doen? "Als de kans zich voordoet wel, maar er zijn belangrijkere dingen dan dat."

Zoals een goede uitslag neerzetten in de E3, daar hecht hij wel grote waarde aan. "Zeer belangrijk. Voor mij is dit na de Ronde de mooiste wedstrijd van het voorjaar. Eentje die ook perfect is opgebouwd met een superintense opvolging van hellingen. De besten komen vooraan, zelfs als je pech hebt."

Ik zit te wachten op zware koersen

Naesen is dus heel duidelijk wat dat betekent naar de Ronde toe. "Als je hier geen goede uitslag rijdt, moet je heel sterk in uw schoenen staan om volgende week aan de start te komen van de Ronde van Vlaanderen. Ik voel me goed, ik ben sowieso in vorm. Maar ik heb eigenlijk nog geen uitslag gereden dit jaar, ik zit te wachten op zware koersen zoals vandaag." Is de E3 een 'referentiekoers'? "Ik vind dat wel, ja."